Алматинки обсуждают мужчину, оставившего девушке счет после свидания

По ее словам, девушка встретилась в кофейне с мужчиной по имени Бауржан, которому около 32 лет. На встрече он предложил заказать еду, но она отказалась и ограничилась бокалом вина, объяснив, что не голодна. Сам мужчина при этом заказал себе блюда.
Во время разговора, как утверждается в посте, собеседник начал говорить о своих интимных предпочтениях, а также делиться подробностями прошлых отношений. Девушке стало некомфортно, и она попросила сменить тему.
«На просьбы подруги остановить этот разговор, потому что ей некомфортно, он начал наезжать на нее, психанул и ушел. При этом он оставил ей счет за его же еду. Счет она закрыла, но доверие к людям как “корова языком слизнула”», — говорится в посте.
Позже в комментариях некоторые алматинки заявили, что тоже встречали этого мужчину в приложениях для знакомств. По их словам, он вел себя похоже, позволяя себе резкие и неуместные высказывания. Другие поблагодарили автора поста за предупреждение.
