В Красноярске продолжается строительство первой православной гимназии на 11 классов

Глава Красноярской митрополии провел очередное совещание по вопросу строительства возле правобережного храма Рождества Христова корпуса православной гимназии им. преподобного Сергия Радонежского.

Источник: Reuters

Представители подрядчика рассказали, что в настоящее время полностью завершены наружные фасадные и внутренние черновые работы, ведутся чистовые. Закончены возведение свода здания, монтаж временного теплоснабжения, согласованы цветовые решения для учебных кабинетов. Над входом в гимназический корпус планируется разместить мозаичную Владимирскую икону Божией Матери.

«Все участники совещания выразили удовлетворение текущими темпами работ и подчеркнули важность их скорейшего завершения. Для усиления контроля за соблюдением установленных сроков принято решение проводить подобные рабочие совещания дважды в месяц. Следующее запланировано на 12 марта, также на этот день намечена ознакомительная программа по строительной площадке», — рассказали в пресс-службе епархии.

Напомним, подрядчиком является ООО «ПромСтройРесурс». Двухэтажное здание возводят рядом с действующей православной гимназией начального общего образования, где дети учатся до 4 класса, а затем переходят в обычные светские школы. В новой они смогут заниматься все 11 лет и получать законченное среднее образование.