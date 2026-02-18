В Красноярске продолжается строительство первой православной гимназии на 11 классов

«Все участники совещания выразили удовлетворение текущими темпами работ и подчеркнули важность их скорейшего завершения. Для усиления контроля за соблюдением установленных сроков принято решение проводить подобные рабочие совещания дважды в месяц. Следующее запланировано на 12 марта, также на этот день намечена ознакомительная программа по строительной площадке», — рассказали в пресс-службе епархии.