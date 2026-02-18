В Красноярске продолжается строительство первой православной гимназии на 11 классов

Представители подрядчика рассказали, что в настоящее время полностью завершены наружные фасадные и внутренние черновые работы, ведутся чистовые. Закончены возведение свода здания, монтаж временного теплоснабжения, согласованы цветовые решения для учебных кабинетов. Над входом в гимназический корпус планируется разместить мозаичную Владимирскую икону Божией Матери.
«Все участники совещания выразили удовлетворение текущими темпами работ и подчеркнули важность их скорейшего завершения. Для усиления контроля за соблюдением установленных сроков принято решение проводить подобные рабочие совещания дважды в месяц. Следующее запланировано на 12 марта, также на этот день намечена ознакомительная программа по строительной площадке», — рассказали в пресс-службе епархии.
Напомним, подрядчиком является ООО «ПромСтройРесурс». Двухэтажное здание возводят рядом с действующей православной гимназией начального общего образования, где дети учатся до 4 класса, а затем переходят в обычные светские школы. В новой они смогут заниматься все 11 лет и получать законченное среднее образование.