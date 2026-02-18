Создали гибрид подсолнечника: казахстанского ученого хотели исключить из авторов патента

ТОО был выдан патент на селекционное достижение — гибрид подсолнечника. Патентообладатель обратился в суд с иском об исключении одного из сотрудников из состава авторов патента. Ответчик возражал, указывая на свое участие в селекционном процессе на всех его этапах.
В ходе судебного разбирательства в Глубоковском районном суде Восточно-Казахстанской области были исследованы письменные доказательства, должностные инструкции, протоколы заседаний научных органов и отчеты о проведенных исследованиях. Допрошены свидетели.
Согласно заключению специалиста в области растениеводства, селекционный процесс представляет собой непрерывную научно-исследовательскую деятельность, включающую работу с исходными и родительскими линиями, разработку и обоснование комбинаций скрещивания, проведение испытаний и анализ полученных результатов.
Суд установил, что ответчик имел профильное образование, длительный стаж научной работы в сфере селекции и занимал должности научного сотрудника. Включение ответчика в состав авторов патента было оформлено решением коллегиального научного органа с определением доли участия.
Суд пришел к выводу, что участие ответчика в селекционном процессе носило научно-исследовательский и творческий характер. В удовлетворении иска об исключении ответчика из состава авторов патента отказано. Восточно-Казахстанский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.