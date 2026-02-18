Создали гибрид подсолнечника: казахстанского ученого хотели исключить из авторов патента

ТОО был выдан патент на селекционное достижение — гибрид подсолнечника. Патентообладатель обратился в суд с иском об исключении одного из сотрудников из состава авторов патента. Ответчик возражал, указывая на свое участие в селекционном процессе на всех его этапах.