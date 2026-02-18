Двух подростков осудили на 7 и 7,5 года колонии за поджог вертолета в Омске

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор двум несовершеннолетним, признанным виновными в поджоге вертолёта Ми-8 на территории военного аэродрома «Омск-Северный» в сентябре 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ РФ по Омской области Ирина Руснак.
Суд установил, что подростки 2008 г. р., ночью проникли на территорию аэродрома и с помощью самодельной зажигательной смеси подожгли военный вертолёт. В течение суток они были задержаны и дали признательные показания.
По данным следствия, подростки действовали по заданию неизвестного, который через мессенджер Telegram предложил им «нелегальный заработок» в размере 20 тысяч долларов. После поджога они сняли происшествие на телефон и отправили видео своему куратору как подтверждение выполнения задания. Однако обещанные деньги так и не получили.
«Приговором Второго Восточного окружного военного суда фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК России (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — заявила Руснак.
Суд приговорил одного подростка к 7 годам, другого — к 7,5 годам лишения свободы. До достижения совершеннолетия они будут отбывать наказание в воспитательной колонии, затем будут переведены в колонию общего режима. Кроме того, фигуранты обязаны возместить Минобороны России ущерб на сумму 668 млн рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
