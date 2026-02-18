Двух подростков осудили на 7 и 7,5 года колонии за поджог вертолета в Омске

По данным следствия, подростки действовали по заданию неизвестного, который через мессенджер Telegram предложил им «нелегальный заработок» в размере 20 тысяч долларов. После поджога они сняли происшествие на телефон и отправили видео своему куратору как подтверждение выполнения задания. Однако обещанные деньги так и не получили.