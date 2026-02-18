Итальянец выбросил в мусор 20 слитков золота на сумму 11 миллионов рублей

Мужчина понял свою ошибку только на следующий день и сразу обратился в полицию. Сначала стражи порядка отнеслись к его словам с недоверием, однако записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что он сам вынес из дома жестяную коробку и положил ее в контейнер.