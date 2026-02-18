Итальянец выбросил в мусор 20 слитков золота на сумму 11 миллионов рублей

57-летний житель Италии случайно выбросил в мусор 20 золотых слитков общей стоимостью около 120 тысяч евро. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Мужчина понял свою ошибку только на следующий день и сразу обратился в полицию. Сначала стражи порядка отнеслись к его словам с недоверием, однако записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что он сам вынес из дома жестяную коробку и положил ее в контейнер.
Полицейские проследили путь мусоровоза до местной свалки. Несколько часов ушло на то, чтобы среди гор отходов найти коробку, но она оказалась лишь слегка помятой, а все слитки остались целыми и были возвращены владельцу, передает издание.
Ранее правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной преступной группы, которые обманули граждан при покупке поддельных слитков золота. Аферисты изготовили поддельные бруски, а также передали потерпевшим фальшивые документы о подлинности слитков. Фигурантам заплатили более трех миллионов долларов.