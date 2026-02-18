На заметку водителям: в какое время суток выгоднее заправлять автомобиль

«Экономить таким методом могут в основном дальнобойщики на фурах и водители грузовых машин, которые заправляют сразу по 300−400 литров, полтонны. Они, конечно, заметят существенную разницу и сэкономят несколько тысяч. А тем, кто ездит на легковушках и заправляет по 20−30 и даже 60 литров, искать выгоду таким способом нет смысла. Ну, допустим, сэкономите вы в лучшем случае 200 граммов — это стакан, его вам хватит на километр. Преимуществом будет скорее то, что на заправке не придется стоять в очереди. Но ради этого вставать посреди ночи не стоит, ведь не выспавшийся водитель — большая угроза для всех участников дорожного движения. Расходовать топливо до последних капель в ожидании ночи тоже не рекомендуется — это предполагает риск “обсохнуть” и заглохнуть в пробке или, что еще хуже, на трассе», — пояснил автоэксперт.