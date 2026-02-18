Синоптик предсказал сильный снегопад и метель в Москве и Подмосковье

По прогнозам, за сутки с 6:00 19 февраля до 6:00 20 февраля в столице может выпасть до 20−25 мм осадков. Это более половины месячной нормы. Высота снежного покрова вырастет на 29−34 см. Сугробы могут стать самыми большими с начала зимы и достигнуть до 80 см. Это вдвое выше климатической нормы в 39 см.