Синоптик предсказал сильный снегопад и метель в Москве и Подмосковье

18 февраля в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погоды из-за приближения балканского циклона. Снегопад начнётся утром и будет усиливаться в течение дня. К середине дня снег может идти очень интенсивно, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозам, за сутки с 6:00 19 февраля до 6:00 20 февраля в столице может выпасть до 20−25 мм осадков. Это более половины месячной нормы. Высота снежного покрова вырастет на 29−34 см. Сугробы могут стать самыми большими с начала зимы и достигнуть до 80 см. Это вдвое выше климатической нормы в 39 см.
Синоптики не исключают, что может быть побит рекорд 1966 года, когда 19 февраля в Москве зафиксировали 64 см снега. Также возможен рекорд для всего февраля — 72 см, установленный в 1994 году.
Ожидается юго-восточный ветер 5−10 м/с с порывами. Прогнозируется метель, видимость может ухудшиться до 1−2 км. Температура ночью составит −10…−13 градусов, днём потеплеет до −5…−8.
Атмосферное давление снизится примерно на 13 мм рт. ст. и составит около 738 мм рт. ст. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Из-за непогоды возможен рост числа ДТП и задержки авиарейсов. К концу недели синоптики ожидают постепенное улучшение погоды.
