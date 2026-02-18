«Так, оказывается, можно!»: омич получил 260 тысяч рублей при увольнении за профнепригодность

Омич устроился на работу в должности оператора-консультанта на испытательный срок в компанию «Открытие». Через три месяца компания посчитала, что умения мужчины не соответствуют возложенным на него требованиям. Увольнение произошло по телефону в конце августа 2025 года, а приказ об увольнение был издан лишь в сентябре. Уволенный за профнепригодность омич подал на компанию иск в Ленинский районный суд, который посчитал, что компания нарушили процедуру увольнения. Мало того, что решение суда заставило работодателя восстановить непригодного сотрудника на работе, омичу еще и будет выплачено солидная сумма в размере 260 тысяч рублей. В нее вошли задолженность по заработной плате, средний заработок за время вынужденного прогула, а также моральная компенсация за перенесенные омичом страдания.