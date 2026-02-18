День тёщи на Масленицу 2026: Как гадали на Лакомку на Руси, какие есть приметы и главные запреты

Самый главный кошмар любого зятя — это внезапный визит тёщи, но в этот день вам придётся прийти к ней самому. 18 февраля 2026 года станет днём тотального доминирования тёщи! А называется в Масленичной неделе эта среда Лакомкой. Если в понедельник и вторник мы только раскачивались, то с третьего дня праздничной недели начинается гастрономический заплыв.
Тёщин день: смазываем будущего зятя как в Древней Руси.
Главный закон 18 февраля звучит так: тёща ждёт зятя для ритуала с многовековой историей. Наши предки подходили к вопросу основательно. С утра тёща отправляла в дом к молодым специальных «позываток». Это родственницы, которые должны были официально пригласить мужчину на пир. Отказаться от такого приглашения было нельзя, это считалось страшным оскорблением. Но самое интересное — это обряд «умасливания».
Чтобы зять был мягким, покладистым и хорошо относился к её дочери, тёща в прямом смысле мазала ему голову маслом. Да, брала кусок сливочного масла и натирала голову любимому родственнику. Считалось, что «умасленный» зять будет более податливым, как свежий блин.
Как по блинам на Масленицу определяли, будет зять хорошим или не очень.
Но тёща была бы не тёщей, если бы не попыталась проверить зятя на вшивость. Для этого существовал особый тест, основанный на вкусовых предпочтениях мужчины. Пока он ест, мать жены внимательно следит, к какой тарелке потянется рука её гостя. Если гость первым делом выбирает блин с вареньем, мёдом, творогом или яблоками — это идеальный зять. Сладкоежки, по древним поверьям, имеют добрый и покладистый характер.
А вот любители солёного на Руси были не в почёте. Считалось, что мужчины, предпочитающие несладкие блины, обладают сложным и вспыльчивым характером. С таким мужем, как говорили в старину, «доче будет несладко». Но правила прописаны не только для тёщи и зятя, есть несколько ритуалов для всех остальных. Следовать им обязательно, если хотите провести год в любви и спокойствии!
Много денег к весне: Как правильно угощать блинами в Лакомку.
18 февраля на столе должны быть не только блины, хозяйкам нужно угощать семью и гостей всем самым лучшим. На Руси в этот день готовили огромный творожный сырник, который считается символом солнца, пироги с рыбой и грибами, ватрушки, сбитень или медовуху.
Также следует следовать нескольким ритуалам:
Ритуал первой монетки. На Руси считалось, если при угощении зять или гости кинут тёще мелкую монетку, то в доме всегда будет достаток. Такие монетки никогда не тратили и хранили в укромном местеНельзя жадничать. 18 февраля не стоит проявлять скупость. На Руси говорили: «Как блины жалеешь — так и достаток себя жалеть начнёт». Поэтому угощайте всех: друзей, соседей, прохожих, можно даже кота.
Лакомка на Масленицу: запреты на 18 февраля 2026 года.
Также у этого дня есть ряд запретов. Соблюдать их нужно, чтобы не навлечь беду на ближайший год!
18 февраля 2026 года постарайтесь не ссориться с тёщей или зятем. Любой конфликт, начатый в этот день, по поверьям, затянется на весь год. Хандрить в этот день категорически запрещено! Лакомка должна быть весёлой и вкусной. А если вы чувствуете подступающую грусть, рекомендуется съесть блин. В эту среду не отказывайтесь от угощений, считается, что это навлечёт бедность на вашу семью.
Небольшая шпаргалка на 18 февраля 2026 года.
Зятья, у вас всё просто! С утра чистим зубы, надеваем штаны с запасом в талии и идем к тёще. Хвалим блины, не спорим, едим побольше сладкого, чтобы теща думала, что вы лапочка. Для самих тёщ рецепт продуктивного дня тоже не самый сложный. Нужно печь блины и запасаться маслом. И не забывайте следить, к какой тарелке тянется рука вашего зятя. Для всех, кто пока не готов участвовать в семейных ритуалах, рекомендуем не просто грустить!
