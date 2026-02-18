Подпольного врача, научившегося проводить операции в тюрьме, задержали в Таиланде

Сотрудники правоохранительных органов в Таиланде задержали 38-летнего мужчину, который проводил незаконные операции на мужских половых органах. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в The Thaiger.
У хирурга не оказалось медицинской лицензии. В ходе допроса он рассказал, что научился делать операции, когда отбывал срок в тюрьме. После освобождения он начал рекламировать свои услуги в TikTok.
Врача задержали прямо во время «работы» — когда сотрудники отдела по защите прав потребителей прибыли к нему домой, он делал инъекцию одному из клиентов. При обысках у него изъяли 683 бусины разных размеров, пять упаковок филлера, 136 лезвий, шприцы и шовные иглы, уточнили в материале.
