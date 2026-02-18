Подпольного врача, научившегося проводить операции в тюрьме, задержали в Таиланде

Врача задержали прямо во время «работы» — когда сотрудники отдела по защите прав потребителей прибыли к нему домой, он делал инъекцию одному из клиентов. При обысках у него изъяли 683 бусины разных размеров, пять упаковок филлера, 136 лезвий, шприцы и шовные иглы, уточнили в материале.