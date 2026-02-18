Разработан новый подход к созданию композитов для аэрокосмической отрасли

«Ученые Томского политеха совместно с зарубежными коллегами разработали новый подход для получения керамических композитов — перспективных высокотемпературных материалов для аэрокосмической и транспортной промышленности. Впервые для их изготовления использовали сложную по составу прекерамическую бумагу одновременно с карбидным и оксидным порошковым наполнителями. Было установлено, что, меняя пропорции наполнителей, можно создавать материал с заданными параметрами прочности, пористости и других физико-механических свойств», — сказано в сообщении.