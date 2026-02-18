Разработан новый подход к созданию композитов для аэрокосмической отрасли

ТОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Группа ученых разработала новый способ получать высокотемпературные материалы для аэрокосмической и транспортной промышленности. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«Ученые Томского политеха совместно с зарубежными коллегами разработали новый подход для получения керамических композитов — перспективных высокотемпературных материалов для аэрокосмической и транспортной промышленности. Впервые для их изготовления использовали сложную по составу прекерамическую бумагу одновременно с карбидным и оксидным порошковым наполнителями. Было установлено, что, меняя пропорции наполнителей, можно создавать материал с заданными параметрами прочности, пористости и других физико-механических свойств», — сказано в сообщении.
Прекерамическая бумага с карбидами и оксидами — перспективный материал для производства сложных по составу и форме элементов различных конструкций, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях. Ученые впервые создали композиционные материалы из прекерамических бумаг на основе карбоалюминида титана и оксида алюминия с помощью искрового плазменного спекания.
Полученный при температуре 1150 градусов Цельсия плотный композитный материал с содержанием 30% оксида алюминия показал высокую прочность и твердость, превосходя по физико-механическим свойствам композит, содержащий только оксид алюминия. При этом если добавить больше оксида, плотность и прочность снижаются.
В исследованиях принимали участие сотрудники Инженерной школы ядерных технологий ТПУ и университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия). Исследование выполнено при поддержке федеральной программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодежь и дети». Результаты работы опубликованы в журнале Materials Letters.