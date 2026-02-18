Ричмонд
В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи в западных странах пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube.

Источник: Аргументы и факты

Пользователи из западных стран столкнулись с техническими неполадками на YouTube. Об этом сообщает сервис мониторинга Downdetector.

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей США — свыше 320 тысяч. По данным платформы, 18% пользователей испытывали трудности с доступом к сайту, 16% — с воспроизведением видео в потоковом режиме, а 56% — с функционированием мобильного приложения.

Также проблемы с доступом к YouTube возникли в Великобритании, Германии, Италии и Франции. Более 37 тысяч жалоб поступило из Британии, около 7 тысяч — из Германии и более 5 тысяч — из Италии.

