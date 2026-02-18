Ричмонд
Ограничений на полёты отменили в аэропортах Калуги и Казани

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Калуги и Казани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Аэропорты принимают и отправляют рейсы без дополнительных ограничений.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Чёрного моря. По данным ведомства, наибольшее число аппаратов (21) сбили над Брянской областью. Шесть дронов ликвидировали над Белгородской областью и территорией Республики Крым. Пять беспилотников уничтожили над Курской областью. Ещё два аппарата перехватили над Ростовской областью и территорией Республики Чувашия. Один беспилотник силы ПВО сбили над акваторией Чёрного моря.

