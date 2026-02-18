Власти выделят узбекистанцам по 1 млн сумов в честь месяца Рамазан. Правда, не всем

Согласно принятому постановлению, часть граждан получит единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона сумов. Выплата предусмотрена для нескольких категорий:
семей, включённых в Социальный реестр в категории «семья, находящаяся на государственном обеспечении»;
граждан, состоящих в Реестре одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе;
семей, в которых проживают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Отдельная помощь предусмотрена и для нуждающихся семей, включённых в Социальный реестр в категории «бедная семья». Им, а также семьям, включённым в дополнительный список, сформированный так называемой «махаллинской семёркой», выплатят по 500 тысяч сумов.
Единовременная материальная помощь будет перечислена на социальные карты или банковские пластиковые карты получателей до 1 марта.
Помимо этого, государство покроет расходы на лечение и проведение хирургических операций для 6 тысяч больных членов семей, состоящих в Социальном реестре.