Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти выделят узбекистанцам по 1 млн сумов в честь месяца Рамазан. Правда, не всем

Vaib.uz (новости Узбекистана. 18 февраля). В Узбекистане утверждены меры поддержки социально уязвимых граждан в честь священного месяца Рамазан. Речь идёт о единовременных выплатах и финансировании лечения для нуждающихся семей.

Источник: Vaib.Uz

Согласно принятому постановлению, часть граждан получит единовременную материальную помощь в размере 1 миллиона сумов. Выплата предусмотрена для нескольких категорий:

семей, включённых в Социальный реестр в категории «семья, находящаяся на государственном обеспечении»;

граждан, состоящих в Реестре одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе;

семей, в которых проживают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Отдельная помощь предусмотрена и для нуждающихся семей, включённых в Социальный реестр в категории «бедная семья». Им, а также семьям, включённым в дополнительный список, сформированный так называемой «махаллинской семёркой», выплатят по 500 тысяч сумов.

Единовременная материальная помощь будет перечислена на социальные карты или банковские пластиковые карты получателей до 1 марта.

Помимо этого, государство покроет расходы на лечение и проведение хирургических операций для 6 тысяч больных членов семей, состоящих в Социальном реестре.