Важнейший советский крот в ФБР Роберт Ханссен был арестован 20 лет назад

За эту информацию Ханссен получил более чем скромное вознаграждение — 30 тысяч долларов США, — чуть больше американской средней годовой зарплаты. Ему быстро стало стыдно, и он решил признаться во всем жене, — правда, в этом разговоре он все равно слукавил и сказал, что на самом деле разводит русских на деньги. Жена, Бонни, потребовала как минимум поговорить с местным священником. Отец Букиарелли за свою карьеру наверняка выслушал немало историй о супружеских изменах, пьянстве и злобе, возможно даже убийствах, — но оказаться в центре крупнейшего шпионского скандала он был точно не готов. Он посоветовал Ханссену немедленно сдаться властям, но поняв, что тот не послушает, сказал хотя бы пожертвовать деньги на богоугодное дело. В итоге контрразведчик сказал жене, что пожертвовал крупную сумму матери Терезе, но никаких подтверждений этому нет.