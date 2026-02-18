Очевидец: колонны с туристами в Териберке застревают из-за водителей-мигрантов

«В самой колонне было не так страшно, всегда понимали, что можем вернуться в село. А вот по дороге на некоторых участках было страшно… Меня даже сияние не радовало, хотя ночью оно было просто потрясающим, прямо над нами, но домой хотелось больше… ~Страшнее всего было, прям мандраж был, трясло, когда на одном участке мы простояли 20−30 минут, так как техника, которая нас сопровождала, застряла~. Но, благо, проехали», — описала события собеседница «Газеты.Ru».