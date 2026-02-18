Участок древней дороги нашли на Таманском полуострове

На Таманском полуострове археологи раскопали участок древней дороги длиной 400 метров. Ее ранее увидели на космоснимках и аэрофото съемках.
По предположению ученых, дорога вела к Керченскому проливу, где зимой по толстому льду перегоняли скот на Крымский полуостров. Таким образом древние люди вместе с животными кочевали в
«Характер рельефа, говорящий об использовании дороги, ведущей к древней переправе через Керченский пролив в качестве скотопрогонной трассы, позволяет предположить регулярный (сезонный?) перегон стад между Таманским и Крымским полуостровами», — отметил старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат исторических наук Борис Раев.
Младший научный сотрудник ЮНЦ РАН Ольга Кладченко рассказала, что дорога представляет собой неглубокий ров, ширина которого в отдельных местах доходит до пяти метров.
Дорогу обнаружили во время раскопок поселения Панагия 2. Вдоль этой дороги расположены курганы, исследованные в последние годы.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что в Темрюкском районе Краснодарского края археологи обнаружили прототип коньков. На античных полозьях древние люди могли переправляться через Керченский пролив. Сделаны они были из лошадиных костей.