Участок древней дороги нашли на Таманском полуострове

По дороге древние люди, например, скифы, могли перегонять скот на Крымский полуостров и обратно.

Источник: ЮНЦ РАН

На Таманском полуострове археологи раскопали участок древней дороги длиной 400 метров. Ее ранее увидели на космоснимках и аэрофото съемках.

По предположению ученых, дорога вела к Керченскому проливу, где зимой по толстому льду перегоняли скот на Крымский полуостров. Таким образом древние люди вместе с животными кочевали в VI—V вв. до нашей эры. О подобных перемещениях писал еще древнегреческий историк Геродот.

«Характер рельефа, говорящий об использовании дороги, ведущей к древней переправе через Керченский пролив в качестве скотопрогонной трассы, позволяет предположить регулярный (сезонный?) перегон стад между Таманским и Крымским полуостровами», — отметил старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат исторических наук Борис Раев.

Младший научный сотрудник ЮНЦ РАН Ольга Кладченко рассказала, что дорога представляет собой неглубокий ров, ширина которого в отдельных местах доходит до пяти метров.

Дорогу обнаружили во время раскопок поселения Панагия 2. Вдоль этой дороги расположены курганы, исследованные в последние годы.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что в Темрюкском районе Краснодарского края археологи обнаружили прототип коньков. На античных полозьях древние люди могли переправляться через Керченский пролив. Сделаны они были из лошадиных костей.