Участок древней дороги нашли на Таманском полуострове

По предположению ученых, дорога вела к Керченскому проливу, где зимой по толстому льду перегоняли скот на Крымский полуостров. Таким образом древние люди вместе с животными кочевали в VI—V вв. до нашей эры. О подобных перемещениях писал еще древнегреческий историк Геродот.