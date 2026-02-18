Под Иркутском задержали иностранца за незаконный оборот нефрита на 5 млн рублей

Оперативники обнаружили партию камней в посёлке Маркова. Часть из них находилась на территории участка знакомого задержанного, другую часть хранили в арендованном гараже. Общий вес изъятых камней составил более 6,5 тонн. Экспертиза подтвердила, что изъятый материал является нефритом. Задержанный пояснил, что камни ему достались от товарища.
«По данному факту следователями СО СЧ СУ МУ МВД России “Иркутское” возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный оборот нефрита)», — говорится в сообщении ведомства.
Полиция также установила, что задержанный является гражданином другого государства. Он находился на территории России незаконно, без соответствующего разрешения.
Ранее в Иркутске полиция задержала четырёх подозреваемых в организации подпольного банка. По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Общий оборот средств превысил один миллиард рублей. Прибыль участников схемы составила около 194 млн рублей. При обысках у подозреваемых обнаружили крупные суммы денег, автомобили и документы.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.