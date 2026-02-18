Под Иркутском задержали иностранца за незаконный оборот нефрита на 5 млн рублей

Ранее в Иркутске полиция задержала четырёх подозреваемых в организации подпольного банка. По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Общий оборот средств превысил один миллиард рублей. Прибыль участников схемы составила около 194 млн рублей. При обысках у подозреваемых обнаружили крупные суммы денег, автомобили и документы.