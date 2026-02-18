Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году

И, наконец, на пятой строчке — платежи за авиапутешествия. Как показала статистика банка, их доля в пятерке транспортного рейтинга составила около 1%. А средний чек покупки билетов на самолет по картам банка увеличился по сравнению с прошлым годом: в 2025 году он составил 19 129 рублей против 16 347 рублей в 2024 году. «Лидеры в платежах здесь стали мужчины — 55% против 45% у женщин», — заключается в материалах.