Хоккеист Уилсон заявил, что на Олимпиаде не хватает Овечкина

Нападающий сборной Канады Том Уилсон рассказал ТАСС, что на Олимпийских играх ему не хватает одноклубника по «Вашингтону» Александра Овечкина, а также других российских игроков НХЛ.
По словам хоккеиста, Россия — одна из сильнейших хоккейных стран, и с её игроками всегда интересно соперничать.
Решением Международной федерации хоккея сборная России не участвует в Олимпиаде в Милане. При этом игроки НХЛ впервые с 2014 года вновь выступают на Играх.
Уилсон сообщил, что обменивался сообщениями с Овечкиным в общем чате, однако во время турнира старался его не отвлекать.
Для Уилсона нынешняя Олимпиада стала первой в карьере. Овечкин ранее участвовал в Играх в 2006, 2010 и 2014 годах.
