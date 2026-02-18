В Ростове после снегопадов отмывают дороги, тротуары и остановки

В Ростове начали убирать мусор, образовавшийся после прошедших снегопадов. Об этом говорится на сайте администрации города.
Порядок на улицах наводят более 400 уборщиков, кроме того, комбинаты благоустройства районов города будут мыть дороги, ограждения, тротуары и остановочные комплексы. В каждом из них для этих целей будут переоборудованы одна-две машины.
— Таким образом, можно будет, не дожидаясь Месячника чистоты, который традиционно стартует в середине марта, уже сейчас приступить к этим сезонным мероприятиям, — рассказал глава городской администрации Александр Скрябин.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.