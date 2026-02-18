В Фокино взяли под стражу мошенника за махинациии с муниципальной землёй на 4 млн рублей

Прокуратура Приморья вскрыла схему незаконного оформления земельного участка в посёлке Руднево ЗАТО Фокино. По версии следствия, обвиняемый в сговоре с местной жительницей использовал поддельную выписку из похозяйственной книги, чтобы зарегистрировать право собственности на муниципальную землю. Рыночная стоимость похищенного участка превышает 4 млн рублей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Ранее, 6 февраля 2026 года, судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Однако вскрыты факты нарушения обвиняемым запретов, установленных судом: он общался с посторонними лицами без разрешения следователя, приобретал средства сотовой связи и передавал корреспонденцию, что препятствовало объективному расследованию. С учётом позиции прокуратуры ранее избранная обвиняемому мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу сроком на 1 месяц 16 суток», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основании материалов прокурорской проверки. Его расследование находится на особом контроле. Параллельно продолжается доследственная проверка по части 1 статьи 286 УК РФ в отношении должностных лиц администрации, подозреваемых в превышении полномочий при оформлении земли.
Кроме того, прокурор ЗАТО Фокино уже обратился в суд с иском о признании права собственности на спорный участок недействительным — с целью возврата земли в муниципальную собственность.