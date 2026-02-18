В Фокино взяли под стражу мошенника за махинациии с муниципальной землёй на 4 млн рублей

«Ранее, 6 февраля 2026 года, судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Однако вскрыты факты нарушения обвиняемым запретов, установленных судом: он общался с посторонними лицами без разрешения следователя, приобретал средства сотовой связи и передавал корреспонденцию, что препятствовало объективному расследованию. С учётом позиции прокуратуры ранее избранная обвиняемому мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу сроком на 1 месяц 16 суток», — говорится в сообщении.