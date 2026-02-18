Новые правила по маломерным судам приняли в Приморье

Так, пользоваться маломерными судами разрешается только после государственной регистрации, прохождения освидетельствования и нанесения идентификационных номеров. Регистрации подлежат суда массой от 200 килограммов и с двигателями мощностью от 8 кВт. К их управлению допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления.
Правилами открытие навигации предусмотрено в период с 1 апреля по 1 мая, закрытие с 1 ноября по 30 ноября. Конкретные даты ежегодно определяются решением правительства края с учетом гидрометеорологической обстановки.
Отдельное внимание уделено мерам безопасности. Перед выходом на воду судоводитель обязан проверить техническое состояние судна, наличие спасательных средств и оборудования. Запрещена эксплуатация лодок и катеров при наличии повреждений корпуса, неисправностей рулевого управления, утечки топлива и других дефектов.
Также установлены ограничения скорости. В границах баз стоянок маломерных судов и возле судов, занятых водолазными работами не более 5 узлов.
Документ регулирует проведение массовых мероприятий на воде. Их организация должна согласовываться с надзорными органами и органами местного самоуправления.