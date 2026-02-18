Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила по маломерным судам приняли в Приморье

Правительство Приморского края официально утвердило новые пользования маломерными судами, сообщает ИА DEITA.RU. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовых актов.

Источник: ДЕЙТА

Так, пользоваться маломерными судами разрешается только после государственной регистрации, прохождения освидетельствования и нанесения идентификационных номеров. Регистрации подлежат суда массой от 200 килограммов и с двигателями мощностью от 8 кВт. К их управлению допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления.

Правилами открытие навигации предусмотрено в период с 1 апреля по 1 мая, закрытие с 1 ноября по 30 ноября. Конкретные даты ежегодно определяются решением правительства края с учетом гидрометеорологической обстановки.

Отдельное внимание уделено мерам безопасности. Перед выходом на воду судоводитель обязан проверить техническое состояние судна, наличие спасательных средств и оборудования. Запрещена эксплуатация лодок и катеров при наличии повреждений корпуса, неисправностей рулевого управления, утечки топлива и других дефектов.

Также установлены ограничения скорости. В границах баз стоянок маломерных судов и возле судов, занятых водолазными работами не более 5 узлов.

Документ регулирует проведение массовых мероприятий на воде. Их организация должна согласовываться с надзорными органами и органами местного самоуправления.