Новые правила по маломерным судам приняли в Приморье

Так, пользоваться маломерными судами разрешается только после государственной регистрации, прохождения освидетельствования и нанесения идентификационных номеров. Регистрации подлежат суда массой от 200 килограммов и с двигателями мощностью от 8 кВт. К их управлению допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления.