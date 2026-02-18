Текслер поручил ГЖИ проверить крыши Челябинской области на наличие сосулек

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил Главному управлению ГЖИ организовать массовые рейды по всем муниципалитетам региона. Проверки коснутся кровель многоквартирных домов, а также социальных объектов — главы районов должны лично проконтролировать их состояние, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Главная задача — выявить и устранить опасные участки, где с крыш свисают снежные свесы, наледь и сосульки. Ответственность за уборку кровель несут управляющие организации, ТСЖ и ЖСК.
На скатных крышах снег нужно чистить при накоплении более 30 сантиметров, на плоских — очищают только периметр и козырьки. Если сосульки свисают с балконных козырьков, не предусмотренных проектом дома, их обязаны убирать сами собственники.
При обнаружении опасных наледей жителям советуют в первую очередь звонить в аварийно-диспетчерскую службу своей УК. Если управляющей организации нет — в диспетчерскую службу местной администрации. В экстренных ситуациях следует обращаться в ЕДДС города (круглосуточно).
За бездействие предусмотрены штрафы: для ТСЖ и ЖСК — до 50 тысяч рублей, для УК — до 300 тысяч. Если компания не реагирует на жалобы, жители могут обратиться в территориальные отделы Госжилинспекции — телефоны опубликованы на сайте ведомства.