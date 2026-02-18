Ричмонд
Школы в Чебоксарах перевели на дистант из-за атаки дронов ВСУ

Власти Чебоксар приняли решение перевести школы Новоюжного района на дистанционный режим обучения после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Станислав Трофимов.

Источник: Life.ru

«Принято решение перевести школы Новоюжного района на дистанционный режим обучения. Дети остаются дома», — написал мэр, призвав родителей с пониманием отнестись к мерам ради безопасности детей.

По данным республиканских властей, атаки БПЛА зафиксированы в Чебоксарах и Чебоксарском округе. В столице Чувашии временно ограничено движение на участках проспектов Мира и Ивана Яковлева, а также улицы 9-й Пятилетки. Глава республики Олег Николаев сообщил, что пострадавших и разрушений капитальных строений нет. Позже стало известно о повторной атаке беспилотников в Новоюжном районе.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия атаковала Чебоксары беспилотниками. Жители рассказывали, что в небе слышались громкие взрывы от работы систем ПВО примерно в 5 утра. После этого Росавиация ограничила полёты в Казани, Чебоксарах и Калуге.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

