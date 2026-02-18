Волочкову прооперировали в клинике для бомжей в Германии почти за ₽1 млн

А знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая серьёзный перелом ноги во время соревнований на Олимпийских играх в Италии, рассказала о своём состоянии. Спортсменка поделилась подробностями в социальных сетях, отметив, что чувствует себя лучше, однако процесс восстановления будет длительным. Вонн сообщила, что в ближайшее время ей предстоит ещё одно хирургическое вмешательство. В случае успешного проведения операции она рассчитывает вернуться домой.