Волочкову прооперировали в клинике для бомжей в Германии почти за ₽1 млн

Балерина Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге в одной из клиник Германии. Как стало известно Telegram-канал SHOT, 50-летняя артистка на прошлой неделе отправилась в город Мюльхайм-ан-дер-Рур, где ей удалили косточку. Стоимость процедуры составила около €10 тысяч (примерно 909 тысяч рублей), однако Волочкова решила сэкономить на дополнительных услугах, включая недельный стационар и реабилитацию.

Балерина осталась довольна выбором клиники, назвав врачей «лучшими в стране». Однако, по данным источника, St. Marien-Hospital имеет сомнительную репутацию в регионе Северный Рейн-Вестфалия. Местные жители жалуются на неработающий рентген, халатность медсестёр, путаницу с анализами и преждевременную выписку пациентов. Кроме того, учреждение обязано принимать бездомных, что также сказывается на его работе. Питание в больнице, по отзывам, оставляет желать лучшего — пациентам предлагают бутерброды с грубым хлебом и колбасой.

По словам Волочковой, клинику ей порекомендовали знакомые, однако рекомендациям врачей она следовать не планирует. Несмотря на предписание соблюдать покой в течение восьми недель, балерина уже анонсировала выступление на конец марта.

А знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая серьёзный перелом ноги во время соревнований на Олимпийских играх в Италии, рассказала о своём состоянии. Спортсменка поделилась подробностями в социальных сетях, отметив, что чувствует себя лучше, однако процесс восстановления будет длительным. Вонн сообщила, что в ближайшее время ей предстоит ещё одно хирургическое вмешательство. В случае успешного проведения операции она рассчитывает вернуться домой.

