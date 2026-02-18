Волочкову прооперировали в клинике для бомжей в Германии почти за ₽1 млн

Балерина осталась довольна выбором клиники, назвав врачей «лучшими в стране». Однако, по данным источника, St. Marien-Hospital имеет сомнительную репутацию в регионе Северный Рейн-Вестфалия. Местные жители жалуются на неработающий рентген, халатность медсестёр, путаницу с анализами и преждевременную выписку пациентов. Кроме того, учреждение обязано принимать бездомных, что также сказывается на его работе. Питание в больнице, по отзывам, оставляет желать лучшего — пациентам предлагают бутерброды с грубым хлебом и колбасой.
По словам Волочковой, клинику ей порекомендовали знакомые, однако рекомендациям врачей она следовать не планирует. Несмотря на предписание соблюдать покой в течение восьми недель, балерина уже анонсировала выступление на конец марта.
А знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая серьёзный перелом ноги во время соревнований на Олимпийских играх в Италии, рассказала о своём состоянии. Спортсменка поделилась подробностями в социальных сетях, отметив, что чувствует себя лучше, однако процесс восстановления будет длительным. Вонн сообщила, что в ближайшее время ей предстоит ещё одно хирургическое вмешательство. В случае успешного проведения операции она рассчитывает вернуться домой.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.