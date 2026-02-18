Виды бабочек, ранее не встречавшиеся в России, нашли в Приморье

На южном острове Фуругельма в Приморье обнаружили два новых для России вида бабочек. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда».
Исследователи обнаружили пестрянку Hedina nigra и моль-пестрянку Phyllonorycter leucocorona. Ранее эти виды встречались только в Японии и Китае, а в России были зафиксированы впервые.
Особый интерес у ученых вызвал экземпляр Hedina nigra, найденный в коллекции Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге. Бабочку собрали под Уссурийском в 1961 году, но более полувека она оставалась неопределенной в музейных фондах, передает Telegram-канал нацпарка.
Остров Фуругельма является частью Дальневосточного морского биосферного заповедника и известен редкими видами животных, в том числе малой колпицей и пятнистой нерпой, а также богатой морской фауной.
