Красноярцам рассказали, как в Железнодорожном районе благоустроят новый сквер

Напомним, ранее здесь находились три аварийных дома, которые снесли в 2024 году. Сейчас место пустует, либо используется как несанкционированная парковка. Рядом находится крупное медицинское учреждение и строится новый жилой микрорайон.
Жители микроучастка улицы Ломоносова выразили желание обустроить сквер с зоной для отдыха и прогулок, а также больше зелени. Согласно дизайн-проекту, на территории площадью 10 тыс. кв.м. появится пешеходная тропа, зоны активного и тихого отдыха, детская локация и площадка для выгула собак. Кроме того, высадят деревья и кустарники, оформят цветники, установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения.
Работы проведут в этом сезоне. «За благоустройство этого участка проголосовали 17633 человека. Акцент будет сделан на удобство всех категорий жителей, в том числе маломобильных. Будут установлены тактильные плиты перед проезжей частью, сделан пониженный бордюрный камень, чтобы комфортно было перемещаться на колясках», — рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Евгений Сёмкин.
Напомним, всего в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярске планируется благоустроить 7 общественных пространств.