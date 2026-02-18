Красноярцам рассказали, как в Железнодорожном районе благоустроят новый сквер

Жители микроучастка улицы Ломоносова выразили желание обустроить сквер с зоной для отдыха и прогулок, а также больше зелени. Согласно дизайн-проекту, на территории площадью 10 тыс. кв.м. появится пешеходная тропа, зоны активного и тихого отдыха, детская локация и площадка для выгула собак. Кроме того, высадят деревья и кустарники, оформят цветники, установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения.