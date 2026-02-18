Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Петербурга ушёл на запасной аэродром в Навои из-за тумана

Рейс узбекистанской авиакомпании Centrum Air, следовавший из Санкт-Петербурга в Ташкент, ушёл на запасной аэродром в Навои из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Источник: Life.ru

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Ташкента экипаж рейса C6422 авиакомпании Centrum Air по маршруту Санкт-Петербург — Ташкент принял решение следовать на запасной аэродром в Навои», — говорится в сообщении.

По той же причине рейс Turkish Airlines Стамбул — Ташкент был перенаправлен в Самарканд. По данным Узгидромета, в среду в столице республики наблюдается туман, ветер усиливается до 13−18 м/с, температура воздуха держится на уровне 20−25 градусов.

Зачастую погодные условия могут сорвать и запуск космического корабля. Ранее Life.ru рассказывал, что пуск Crew Dragon с российским космонавтом к МКС пришлось отложить из-за непогоды. Экипаж достиг Международной космической станции, когда условия стали более благоприятными для полётов в космос.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.