В России всерьез заговорили о налоге на роскошь: кого он может коснуться

Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Речь идет о введении единовременного платежа при покупке автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей, а также яхт, катеров, вертолетов и самолетов дороже 50 млн рублей. Ставка налога составит от 1 до 4% в зависимости от ценовой категории транспорта. Оплатить его потребуется при государственной регистрации либо в течение 30 дней с момента приобретения. Без подтверждения уплаты регистрационные действия будут невозможны.