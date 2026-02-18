В России всерьез заговорили о налоге на роскошь: кого он может коснуться

В Госдуму внесут законопроект о введении разового налога на покупку дорогостоящих автомобилей и другого элитного транспорта. С инициативой выступила группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.
Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Речь идет о введении единовременного платежа при покупке автомобилей стоимостью свыше 20 млн рублей, а также яхт, катеров, вертолетов и самолетов дороже 50 млн рублей. Ставка налога составит от 1 до 4% в зависимости от ценовой категории транспорта. Оплатить его потребуется при государственной регистрации либо в течение 30 дней с момента приобретения. Без подтверждения уплаты регистрационные действия будут невозможны.
Кроме того, авторы инициативы предлагают установить повышенные ставки налога на недвижимость высокой стоимости. Для объектов дороже 350 млн рублей ставка может составить 3%, свыше 450 млн — 3,5%, а более 550 млн рублей — 4%.
«Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, а также позволит сформировать стимулы для оптимизации владения избыточной недвижимостью и сверхдорогим движимым имуществом», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее в Госдуме также заявляли о планах навести порядок в сфере ЖКХ. Депутаты готовят инициативы, которые должны сделать тарифы более прозрачными и понятными для жителей. В частности, обсуждается отказ от ежегодных перерасчетов за общедомовое имущество и усиление контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы за необоснованным ростом коммунальных платежей.