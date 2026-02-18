Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы пожаловались на вандальные граффити на остановке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Горожане сообщили о появлении вандальных надписей на остановке «Водолей».

Источник: НИА Красноярск

Заявка поступила в АО «САТП», специалисты предприятия оперативно отреагировали. Отмыть граффити не удалось, поэтому их закрасили на павильоне и соседних шумозащитных экранах.

В организации отмечают, что бригада «Ликвидаторов граффити» ежедневно работает по всему городу, чаще всего очищая остановки, заборы и подземные переходы.

«Очень хочется, чтобы подобных “художеств” стало меньше, и труд дорожных рабочих можно было бы направить на более важные задачи, например, уборку тротуаров», — пишут в соцсетях «САТП».

16+