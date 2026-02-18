Красноярцы пожаловались на вандальные граффити на остановке

Заявка поступила в АО «САТП», специалисты предприятия оперативно отреагировали. Отмыть граффити не удалось, поэтому их закрасили на павильоне и соседних шумозащитных экранах.
В организации отмечают, что бригада «Ликвидаторов граффити» ежедневно работает по всему городу, чаще всего очищая остановки, заборы и подземные переходы.
«Очень хочется, чтобы подобных “художеств” стало меньше, и труд дорожных рабочих можно было бы направить на более важные задачи, например, уборку тротуаров», — пишут в соцсетях «САТП».
16+