В Иркутске нашли пропавшую 16-летнюю школьницу из Абакана

Девочку вместе с подругой привезли в отделение полиции.

Источник: Аргументы и факты

Полиция нашла 16-летнюю школьницу, которая 15 февраля пропала в Хакасии. Девочку вместе с подругой обнаружили в Иркутске. Об этом krsk.aif.ru сообщили волонтёры общественной организации поиск пропавших людей «РЕГИОН 19».

Напомним, что девочка пропала 15 февраля — ушла из дома по улице Тараса Шевченко в Абакане. С тех пор о её местонахождении не было ничего известно.

Позже появилась информация, что школьница вместе с подругой на поезже уехала в Иркутск.

Как сообщили журналисту krsk.aif.ru в общественной орагнизации, девочку уже нашла полиция Иркутска, её и подругу доставили в отделение для дальших разбирательств.

