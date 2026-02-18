В Иркутске нашли пропавшую 16-летнюю школьницу из Абакана

Полиция нашла 16-летнюю школьницу, которая 15 февраля пропала в Хакасии. Девочку вместе с подругой обнаружили в Иркутске. Об этом krsk.aif.ru сообщили волонтёры общественной организации поиск пропавших людей «РЕГИОН 19».
Напомним, что девочка пропала 15 февраля — ушла из дома по улице Тараса Шевченко в Абакане. С тех пор о её местонахождении не было ничего известно.
Позже появилась информация, что школьница вместе с подругой на поезже уехала в Иркутск.
Как сообщили журналисту krsk.aif.ru в общественной орагнизации, девочку уже нашла полиция Иркутска, её и подругу доставили в отделение для дальших разбирательств.
Ранее мы сообщали, что красноярского дрифтера на «Тойоте» оштрафовали на 2250 рублей.