Женское счастье. Красноярке Булычевой президент дал звание матери-героини

В доме минусинки Ольги Булычевой редко бывает тихо: вместе с мужем Михаилом она воспитала шестерых сыновей и четырёх дочерей.
За этот материнский труд президент Владимир Путин присвоил женщине высшее звание «Мать-героиня».
Дом — полная чаша.
Скоро и без того немаленькая семья Булычевых станет ещё больше. Супруги готовятся нянчить 11-го внука.
У семьи большой огород, который кормит их свежими овощами и фруктами, а особая гордость хозяйки — домашняя оранжерея. Благодаря ей двор Булычевых каждое лето украшают сотни цветов. Эту красоту не раз отмечали на городских конкурсах — «Мой любимый город» и знаменитый «Минусинский помидор».
Несмотря на плотный график домашних дел, Ольга Ивановна находит время и для души. Она шьёт, вяжет и плетёт изысканные цветочные кашпо из ротанга.
Многодетные дети.
Вырастить десятерых детей достойными людьми — труд, который сложно переоценить. Супруги Булычевы с этой задачей справились. Своим примером родители привили детям трудолюбие и ответственность.
Шестеро старших детей стали самостоятельными людьми, большинство создали свои семьи. Дочь Ирина тоже сделала свой выбор в пользу многодетности и сейчас ждёт пятого ребёнка. Особая гордость семьи — трое сыновей, которые прошли срочную службу в Президентском полку. Четверо младших пока школьники: они учатся, занимаются музыкой, спортом и обожают семейные походы на рыбалку.
Звание «Мать-героиня» — это признание заслуг женщины на государственном уровне. Это высшая правительственная награда, которую вручают многодетным матерям края, родившим и воспитавшим не меньше десяти детей. К почётному статусу прилагается и денежная выплата — миллион рублей.
«В современном мире, где часто доминируют карьерные амбиции, важно подчёркивать роль матери. Звание “Мать-героиня” возвращает материнству его истинный героический статус. Оно показывает, что воспитание большого количества детей — это не только труд, но и величайшее достижение, достойное самого высокого признания», — сказала министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Подтверждение статуса в один клик.
Власти Красноярского края упрощают жизнь большим семьям региона. Теперь подтвердить статус многодетных можно с помощью цифрового ID. Он доступен в мобильном приложении национальной платформы MAX.
Депутаты Заксобрания региона приняли закон, который избавляет родителей от необходимости носить с собой бумажные документы. Инициативу разработали по поручению губернатора Михаила Котюкова в рамках нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Государство для людей». Система заработает сразу, как только закон подпишут и он вступит в силу.
Это решение избавляет родителей от лишней бюрократии. Больше не нужно бояться, что бумажное удостоверение порвётся или потеряется, не придётся тратить время на походы в ведомства для его восстановления или замены.
«Новый механизм, основанный на использовании платформы MAX, расширяет эти возможности, предлагая более современный, безопасный и удобный способ. Многодетные родители смогут подтвердить свой статус буквально в несколько касаний экрана смартфона. Это экономит время и силы, минимизирует риски потери или повреждения документов», — отметила Ирина Пастухова.