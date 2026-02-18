Топ-5 главных новостей в Молдове 18 февраля 2026: Метели, снег, морозы, гололед — новая стихия идет на Молдову; власти Молдовы во всех бедах винят не себя, а «русский след» и «руку Кремля&raq

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 18 февраля 2026:
1. На Молдову идет очередная стихия: Нас ждут метели, снег, морозы, гололед — без шансов на потепление в ближайшие дни.
2. Правящей в Молдове партии ПАС лучше в «Аншлаге» выступать, а не с высоких трибун: Осталось только в снегопаде найти «русский след» и «руку Кремля».
3. В центре Кишинева почти на полтора года перекроют улицу: Движение мешает реконструкции здания.
4. Молдова превратилась в страну обреченных: Ворочая миллионами, власть советует откладывать деньги на отопление летом и радоваться, что у нас есть газ, — и вообще, люди сами виноваты, что получают огромные счета за коммуналку.
5. Граждане Молдовы шокированы платежками за январь: Стоимость услуг никак не соотносятся со средним уровнем жизни по стране, а все, что предлагает государство это — экономить.
