СМИ: Волочкову прооперировали за миллион рублей в немецкой клинике для бездомных

Незадолго до этого артистка участвовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее раскритиковали, в том числе и решивший не оставаться в стороне певец Александр Серов.