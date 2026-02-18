СМИ: Волочкову прооперировали за миллион рублей в немецкой клинике для бездомных

Балерине Анастасии Волочковой сделали операцию на ногу за миллион рублей в немецкой клинике для бездомных. Об этом в среду, 18 февраля, рассказали в Telegram-канале Shot.
Артистка стала пациенткой клиники St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Там медики провели Волочковой удаление косточки. Балерина заплатила за хирургическое вмешательство около 10 тысяч евро (более 900 тысяч рублей — прим. «ВМ»). При этом она сэкономила и отказалась от специального пакета услуг, куда входят стационар, реабилитация и уход.
По словам артистки, ей делали операцию лучшие немецкие хирурги. Несмотря на это, местные часто жалуются на эту клинику. Они утверждают, что там не работает рентген, медсестры не ухаживают за больными, лаборанты путают анализы крови, а пациентов выписывают раньше срока, чтобы освобождать места для бездомных.
Больницу балерине посоветовали знакомые. Рекомендации медиков Волочкова соблюдать, вероятно, не намерена — у нее уже запланировано выступление на конец марта, уточнили в публикации.
Незадолго до этого артистка участвовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее раскритиковали, в том числе и решивший не оставаться в стороне певец Александр Серов.