В Московском Политехе создали электромеханическую тормозную систему для транспорта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского Политеха совместно с «ИЦ “Камаз” разработали и испытали макетные образцы инновационной электромеханической тормозной системы для транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Разработка нацелена на создание современной альтернативы традиционным гидравлическим и пневматическим тормозным системам. Как рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой «Наземные транспортные средства» Московского Политеха Андрей Келлер, электромеханические тормозные механизмы — следующий шаг эволюции тормозных систем, где привычный гидравлический или пневматический привод заменяется электрическими сигналами и сервоприводами.
«Разработка и внедрение электрической тормозной системы — это перспективное направление развития автомобильных технологий. Сокращение тормозного пути, бесшовная интеграция и совместимость с системами помощи водителю и автопилотом, обеспечение работоспособности тормозной системы при выходе из строя одного или нескольких механизмов — все это можно охарактеризовать как качественный скачок. Переход на электромеханические тормозные механизмы существенно повысит безопасность, улучшит эксплуатационные характеристики, надежность, экономичность и экологичность транспортных средств», — отмечает Келлер.
На сегодня выполнен цикл разработки: от проектирования и изготовления до стендовых испытаний опытных образцов тормозных механизмов. Впереди — динамические испытания в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Полученные данные станут основой для дальнейшего совершенствования изделия и его потенциального внедрения в серийное производство.