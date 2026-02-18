В Московском Политехе создали электромеханическую тормозную систему для транспорта

«Разработка и внедрение электрической тормозной системы — это перспективное направление развития автомобильных технологий. Сокращение тормозного пути, бесшовная интеграция и совместимость с системами помощи водителю и автопилотом, обеспечение работоспособности тормозной системы при выходе из строя одного или нескольких механизмов — все это можно охарактеризовать как качественный скачок. Переход на электромеханические тормозные механизмы существенно повысит безопасность, улучшит эксплуатационные характеристики, надежность, экономичность и экологичность транспортных средств», — отмечает Келлер.