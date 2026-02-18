Ричмонд
Мэр Красноярска просит горожан поучаствовать в опросе об изменениях новогодней ёлки в Татышев-парке

Глава Красноярска Сергей Верещагин в своих соцсетях просит поучаствовать в опросе об изменениях на главной новогодней площадке в Татышев-парке.

Источник: Freepik

По словам мэра, уже сейчас необходимо думать о следующем зимнем сезоне. Во время январских каникул главе города поступило немало обращений по поводу главной новогодней локации. В частности, красноярцы жаловались на нехватку горок, оформление самой ёлки, а также просили разнообразить развлечения.

«Очевидно, традиционной городской площадке требуется “новогодняя перезагрузка”. И здесь, друзья, важна обратная связь от вас. Предлагаю поучаствовать в опросе. Выбрать можно несколько вариантов. Все предложения и идеи, безусловно, не сможем воплотить разом, но поэтапная реализация, думаю, вполне по силам», — написал в своих соцсетях Сергей Верещагин.

Напомним, 18 февраля в Татышев-парке из-за теплой погоды приступили к демонтажу ледяных скульптур и горок.

В пресс-службе парка отметили, что на главной городской ёлке отключили светодинамическую иллюминацию. К её демонтажу приступят на следующей неделе.