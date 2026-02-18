Кафедральный собор на Стрелке в Красноярске начнут строить уже этой весной

Это означает, что для старта работ необходимо только разрешение на строительство от администрации. Об этом рассказали на пресс-конференции в Красноярской епархии.
Как сообщил архитектор Александр Банников, автор проекта собора, строительство планируют начать уже весной этого года. Расчетный срок возведения здания — 18 месяцев. Сдать объект в эксплуатацию намерены к 400-летию Красноярска, в августе 2028 года.
«Опыт аналогичных больших объектов в Хабаровске, Владивостоке, Калининграде и других городах, нам позволяет быть уверенными, что мы построим собор в эти сроки. Начать стройку мы уже готовы, у нас все документы есть для того, чтобы обратиться в администрацию за разрешением. В марте мы точно должны его получить», — пояснил Банников.
Чтобы уложиться в сроки, в проект внесли некоторые изменения. Так, фасад решено отделать гранитом — первоначальный вариант со штукатуркой отнял бы слишком много времени.
Уделили внимание и защите от подтопления, так как собор расположится на набережной Енисея. Архитекторы рассчитали уровень воды при наводнении, которое, согласно статистике, случается раз в 100 лет, добавили высоту ветровой волны и запас в полметра — на этой безопасной отметке будет находиться «ноль» здания. Подземная часть, где разместится парковка на 96 мест, будет защищена двойной гидроизоляцией.
Напомним, собор расположится на Стрелке севернее строящегося сейчас малого деревянного храма, напротив Филармонии. Он станет копией взорванного в 1936 году собора архитектора Константина Тонна, который находился на месте нынешнего здания правительства края. Общая вместимость комплекса составит около 3000 человек.