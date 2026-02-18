Бывшее кладбище с холерными могилами XIX века выставили на торги в Петербурге

Как сообщает РБК, земля предназначена для строительства автозаправочной станции. При этом участок находится в границах объекта культурного наследия «Митрофаньевское кладбище», где расположены холерные захоронения 1831 года и установлен православный поклонный крест.
Ранее попытки застроить эту территорию уже предпринимались. После приватизации участка в 2006 году и его покупки Петербургской топливной компанией в 2011 году начались строительные работы, однако активисты выступили против и добились их остановки.
