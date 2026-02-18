От штрафа к уголовной статье: в Приморье поймали пьяного водителя-рецидивиста

В ходе проверки установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).