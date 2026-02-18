От штрафа к уголовной статье: в Приморье поймали пьяного водителя-рецидивиста

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Артёма по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в районе улицы Тихоокеанской, где сотрудники ГАИ, находясь на патрулировании, заметили автомобиль Toyota Chaser, нарушавший ПДД, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«За рулём автомобиля находился 36-летний артёмовец с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование установило наличие алкоголя в крови номиналом 0,994 промилле», — говорится в сообщении.
В ходе проверки установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
В качестве меры процессуального принуждения избрано обязательство о явке. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.
Водителя с переломом позвоночника в Приморье ждет уголовное дело за повторную пьяную езду.
Ранее мужчину уже лишали прав за отказ от освидетельствования, а после нового ДТП у него вновь выявили признаки опьянения.