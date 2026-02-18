В Башкирии выросли платежи за отопление

Власти пояснили, что с начала года в стране повысили ставку НДС, а следом проиндексировали и тарифы на коммунальные услуги. Но это не единственная причина. На размер платежа влияет и объем потребленного тепла: его считают по показаниям общедомового счетчика и пропорционально площади квартиры.