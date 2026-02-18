Ричмонд
В Башкирии выросли платежи за отопление

Жители республики жалуются на подорожание «коммуналки».

Источник: Комсомольская правда

Жители разных городов и районов Башкирии стали получать квитанции с заметно выросшими суммами за отопление. В соцсетях под постами чиновниками то и дело всплывают вопросы: почему так дорого?

Власти пояснили, что с начала года в стране повысили ставку НДС, а следом проиндексировали и тарифы на коммунальные услуги. Но это не единственная причина. На размер платежа влияет и объем потребленного тепла: его считают по показаниям общедомового счетчика и пропорционально площади квартиры.

Также январь выдался холодным: наружный воздух заставил батареи работать интенсивнее, расход тепла вырос.

В правительстве Башкирии подчеркнули, что все эти факторы вместе и привели к росту сумм в платежках. Сами тарифы, добавили там, утверждает Госкомитет по тарифам.