Историческое событие: мэр Омска Шелест начинает ремонт сталинской школы

На сайте госзакупок объявлен поиск подрядчика для капитального ремонта школы № 86. Учебное учреждение расположено в Советском административном округе на улице Магистральной.
Начальная стоимость контракта составляет 124,3 млн рублей. Подрядчику предстоит завершить ремонт до 21 августа 2026 года.
Победитель аукциона будет объявлен 27 февраля 2026 года.
Мэр Омска Сергей Шелест в среду, 18 февраля 2026 года, отметил, что семилетняя школа № 86" отдела народного образования исполнительного комитета Сталинского района совета депутатов трудящихся Омска была основана в 1956 году. Через год у нее появилось здание по адресу: ул. Магистральная, 22.
"За свою историю образовательное учреждение выпустило в жизнь много достойных людей, но, глядя на него сегодня, можно подумать, что это скорее декорации к страшному кино, чем школа.
И вот, свершается практически историческое событие: благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» и поддержке партии «Единая Россия» школа № 86 получит долгожданный ремонт", — рассказал Шелест.
Напомним, что в марте 2024 года появилось сообщение о потопе в школе № 86. Тогда на полу учреждения расставили ведра, потому что с потолка сочилась вода. В городской мэрии на это заявили, что школа № 86 включена в программу капитального ремонта на 2026 год.
Напомним, что в Омске также ищут подрядчика для школы № 101 по улице Чайковского. Как стало известно ранее, она вошла в перечень из 10 образовательных организаций, здания которых восстановят в 2026 году: № 27, 60, 63 (два филиала), 86, 101, 119, 122, 134, 138 и 91.