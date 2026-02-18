В России выдали первый сертификат на веганский алкоголь

Тем временем стоимость шампанского за год выросла на 10%, превысив 640 рублей за литр в Москве. Самые высокие цены отмечены на Сахалине, а самые низкие — в Дагестане. Одновременно красная икра подорожала на треть, даже несмотря на хороший улов лососевых.