В России выдали первый сертификат на веганский алкоголь

Сертификацию провёл орган «Роскачество — Веган». Она распространяется на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус предприятия.
«Сертификация была осуществлена аккредитованным органом по сертификации. По её результатам производитель получил право наносить на свою продукцию специальный утверждённый знак», — уточнили в Роскачестве.
Продукция прошла проверку на соответствие специальному ГОСТу, который предъявляет строгие требования к технологическим процессам и гарантирует отсутствие компонентов животного происхождения даже на молекулярном уровне.
Тем временем стоимость шампанского за год выросла на 10%, превысив 640 рублей за литр в Москве. Самые высокие цены отмечены на Сахалине, а самые низкие — в Дагестане. Одновременно красная икра подорожала на треть, даже несмотря на хороший улов лососевых.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.