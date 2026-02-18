Ричмонд
В России выдали первый сертификат на веганский алкоголь

В России впервые выдан сертификат на алкогольную продукцию, соответствующую стандартам веганства. Документ получил производитель из Башкортостана — АО «Башспиртпром», сообщили в Роскачестве.

Источник: Life.ru

Сертификацию провёл орган «Роскачество — Веган». Она распространяется на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус предприятия.

«Сертификация была осуществлена аккредитованным органом по сертификации. По её результатам производитель получил право наносить на свою продукцию специальный утверждённый знак», — уточнили в Роскачестве.

Продукция прошла проверку на соответствие специальному ГОСТу, который предъявляет строгие требования к технологическим процессам и гарантирует отсутствие компонентов животного происхождения даже на молекулярном уровне.

Тем временем стоимость шампанского за год выросла на 10%, превысив 640 рублей за литр в Москве. Самые высокие цены отмечены на Сахалине, а самые низкие — в Дагестане. Одновременно красная икра подорожала на треть, даже несмотря на хороший улов лососевых.

