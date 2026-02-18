«Примкраб» выплатит почти 235 млн руб. за ущерб бухте Троица в Приморье

Краболов затонул 2 февраля 2022 года у причала в Зарубино во время выгрузки улова, когда судно потеряло остойчивость, перевернулось и ушло под воду. На борту оставались дизельное топливо и масло, из-за чего в бухте Троица появились нефтяные пятна и превышения по загрязняющим веществам в пробах морской воды.