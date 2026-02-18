«Примкраб» выплатит почти 235 млн руб. за ущерб бухте Троица в Приморье

Ленинский районный суд Владивостока обязал входящее в группу «Русский краб» ООО «Примкраб» выплатить почти 235 млн рублей за ущерб бухте Троица после затопления краболова «Акванавт» в порту Зарубино. Об этом сообщили по итогам рассмотрения иска о возмещении вреда акватории.
Краболов затонул 2 февраля 2022 года у причала в Зарубино во время выгрузки улова, когда судно потеряло остойчивость, перевернулось и ушло под воду. На борту оставались дизельное топливо и масло, из-за чего в бухте Троица появились нефтяные пятна и превышения по загрязняющим веществам в пробах морской воды.
Следствие установило, что капитан нарушил требования по устойчивости и загрузке: «Акванавт» перегрузили сверх допустимой грузоподъемности, что привело к аварии и гибели старшего механика. В 2023 году бывшего капитана признали виновным по части 2 статьи 263 УК РФ и назначили ему условный срок за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности.
По данным надзорных органов, специалисты зафиксировали нефтяные загрязнения и рассчитали вред водному объекту в 234,9 млн рублей, после чего подали иск к судовладельцу. Теперь компания должна компенсировать эту сумму в пользу государства.
ООО «Примкраб» входит в группу компаний «Русский краб», основателем которой считался бизнесмен Глеб Франк; после введения санкций в 2022 году он передал долю топ-менеджерам структуры. В 2025 году «Русский краб» преобразовали в акционерное общество, а прежний владелец — «Ост инвест холдинг» — был присоединен к «Эльбрус партнерс», чьи акции распределены между АО «Морские инвестиции», АО «Солор», АО «Пасифик инвестментс» и АО «ДВ Менеджмент».