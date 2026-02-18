С 21 февраля в столице изменятся некоторые маршруты наземного транспорта

21 февраля в столице скорректируют девять автобусных и электробусных маршрутов, а для пяти направлений добавят новые остановки. Теперь городской транспорт будет подъезжать еще ближе к станциям рельсового каркаса и жилым кварталам.
«По поручению Сергея Собянина мы улучшаем сеть маршрутов наземного городского транспорта, подводим их ближе к вестибюлям станций метро, социальным объектам и крупным жилым комплексам. 21 февраля изменим девять маршрутов в разных районах и округах столицы. Часть направлений объединим в новые маршруты. Также добавим новые остановки и перенесем существующие на некоторых маршрутах. Это позволит москвичам и гостям столицы быстрее и удобнее передвигаться по городу», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, для маршрутов № 560 и 560к добавляется остановка «Комсомольская улица, 2» в сторону станции Долгопрудная первого Московского центрального диаметра. Транспорт будет останавливаться там же, где автобусы № 1472.
У маршрутов № 205 и Sk3 добавится остановка «Каштановая улица» в поселке Заречье — она будет там же, где останавливаются автобусы № 1818 и 1286.
Маршрут № 739а получил новую остановку «Ковровый комбинат» в сторону микрорайона Силикат в Котельниках.
Маршрут № 109к больше не действует. Вместо него пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 600.
Из-за изменения пассажиропотоков также прекратит работу маршрут № 645а. Горожане могут пользоваться, например, автобусами № 650, которые будут чаще курсировать между клиническим научным центром и станцией метро «Авиамоторная», или автобусами № 645, следующими от станции метро «Щелковская» до шоссе Энтузиастов.
Для того чтобы улучшить транспортное обслуживание Реутовской улицы, маршрут № 706 будет проходить по ней в обе стороны.
Автобусы Sk3 теперь будут следовать до станции метро «Говорово» и останавливаться прямо у вестибюля. Частоту их движения тоже увеличили.
Маршрут № 983 продлили до жилого комплекса «Дзен-кварталы». Теперь добираться оттуда до метро станет удобнее.
В связи с изменением пассажиропотоков объединили ряд маршрутов, например № 76 и 561 в Марфине и Останкинском. Теперь автобусы № 561 после станции Останкино третьего Московского центрального диаметра проследуют по Ботанической улице до станции метро «Владыкино». Они будут ходить чаще, как автобусы № 599.
Маршрут № 404 объединится с маршрутом № 145, который будет следовать до метро «Калужская». На линию запустили более вместительные машины.