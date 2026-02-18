С 21 февраля в столице изменятся некоторые маршруты наземного транспорта

«По поручению Сергея Собянина мы улучшаем сеть маршрутов наземного городского транспорта, подводим их ближе к вестибюлям станций метро, социальным объектам и крупным жилым комплексам. 21 февраля изменим девять маршрутов в разных районах и округах столицы. Часть направлений объединим в новые маршруты. Также добавим новые остановки и перенесем существующие на некоторых маршрутах. Это позволит москвичам и гостям столицы быстрее и удобнее передвигаться по городу», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.