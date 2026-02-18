Стало известно, какие квартиры подешевели в Омске за год

В Омскстате подсчитали среднюю стоимость квадратного метра в разных типах квартир в Омске на конец 2025 года.
Как обратил внимание «СуперОмск», в сравнении с концом 2024 года все типы квартир в новостройках в регионе стали дороже, а вот на вторичном рынке сложилась иная ситуация.
Так, в новостройках квартиры среднего качества (типовые) в среднем стали стоить 126 690 рублей за «квадрат» подорожав за год на 12,3 тысячи рублей; квартиры улучшенного качества — 158 740 рублей (+12,9 тысячи рублей); элитные квартиры — 184 982 рублей (+15,6 тысячи рублей).
На вторичном рынке средняя стоимость 1 кв. м в квартирах среднего качества (типовых) достигла 97 535 рублей (+177 рублей за год). Остальные типы квартир стали дешевле: в квартирах улучшенного качества «квадрат» на конец 2025 года стоил 110 064 рубля (-3,6 тысячи рублей); в квартирах низкого качества — 75 128 рублей (-6 тысяч рублей); в элитных квартирах — 146 650 рублей (-3,8 тысячи рублей).