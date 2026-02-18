Стало известно, какие квартиры подешевели в Омске за год

На вторичном рынке средняя стоимость 1 кв. м в квартирах среднего качества (типовых) достигла 97 535 рублей (+177 рублей за год). Остальные типы квартир стали дешевле: в квартирах улучшенного качества «квадрат» на конец 2025 года стоил 110 064 рубля (-3,6 тысячи рублей); в квартирах низкого качества — 75 128 рублей (-6 тысяч рублей); в элитных квартирах — 146 650 рублей (-3,8 тысячи рублей).