Доходы КАО Омска с ларьков упали на 5,6 миллиона рублей

В Кировском административном округе подвели итоги использования муниципального имущества за 2025 год. Общий объем поступлений с территории КАО в городскую казну составил 57,6 млн рублей.
Как сообщили в окружной администрации в среду, 18 февраля 2026 года, 57,3% от этой суммы — доходы от заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Еще 33,9% поступило в результате взыскания сумм неосновательного обогащения за размещение без правоустанавливающих документов нестационарных торговых объектов, временных и капитальных гаражей.
Доля доходов по договорам аренды земельных участков под размещение временных гаражей и иного имущества составила 2,7%, прочие поступления — 6,1%.
«По состоянию на декабрь прошлого года на территории Кировского округа действовали 192 договора на размещение нестационарных торговых объектов. В рамках контроля за размещением торговых объектов и с целью соблюдения интересов добросовестных предпринимателей наши специалисты проводят постоянную работу по выявлению незаконно установленных киосков и павильонов, а также передают эту информацию в департамент контроля мэрии для принятия мер по выносу самовольно установленных объектов», — пояснила начальник отдела экономики и потребительского рынка окружной администрации Светлана Юдина.
«СуперОмск» сравнил показатели прошлого года с данными за 2024 год. Так, по итогам 2024 года доходы Кировского округа от использования муниципального имущества были выше на 5,6 млн рублей и составляли 63,2 млн рублей. Тогда, согласно информации окружной администрации, 52,8% поступлений обеспечили договоры на размещение нестационарных торговых объектов, 38,7% — взыскания за размещение без документов, 2,5% — аренда земельных участков под гаражи, еще 6% приходилось на прочие поступления. Количество действующих договоров на размещение НТО на декабрь 2024 года составляло 212.
В администрации отметили, что работа по контролю за использованием муниципального имущества и выявлению нарушений продолжается.