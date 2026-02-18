Доходы КАО Омска с ларьков упали на 5,6 миллиона рублей

«СуперОмск» сравнил показатели прошлого года с данными за 2024 год. Так, по итогам 2024 года доходы Кировского округа от использования муниципального имущества были выше на 5,6 млн рублей и составляли 63,2 млн рублей. Тогда, согласно информации окружной администрации, 52,8% поступлений обеспечили договоры на размещение нестационарных торговых объектов, 38,7% — взыскания за размещение без документов, 2,5% — аренда земельных участков под гаражи, еще 6% приходилось на прочие поступления. Количество действующих договоров на размещение НТО на декабрь 2024 года составляло 212.