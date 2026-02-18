ВС РФ поддержал требования телеканалов к Google на 91,5 квинтиллиона рублей

Верховный суд России признал требования телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число) текущим, не став пересматривать акты трех нижестоящих инстанций. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.