ВС РФ поддержал требования телеканалов к Google на 91,5 квинтиллиона рублей

Верховный суд России признал требования телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число) текущим, не став пересматривать акты трех нижестоящих инстанций. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
Эти требования удовлетворяются в приоритетном порядке в отличие от тех, которые включены в реестр требований кредиторов должника.
Отмечается, что судья ВС РФ Сергей Самуйлов после изучения кассационной жалобы Google International LLC не нашел оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам.
Накануне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и обязал Google Ireland Limited выплатить ООО «Гугл» почти 160,3 млрд рублей. Поводом для разбирательства стало заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского.
В октябре прошлого года суд Южной Африки принял беспрецедентное решение в отношении Google — исполнить решение РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей.