Багреева: около 60% участников федпроекта в Москве — малый и средний бизнес

С 2022 года к проекту «Производительность труда» присоединились 344 малых и средних предприятий столицы, которые составляют около 60% общего числа участников проекта в Москве. Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в федеральном проекте рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Субъекты МСП имеют большие резервы для роста производительности труда. Участие в федеральном проекте дает им возможность повысить эффективность работы за счет поиска внутренних резервов и внедрить современные управленческие практики, которые позволят бизнесу расти на качественно новом уровне», — отметила Багреева.
Также заммэра сообщила, что из 311 малых и средних предприятий уже завершили реализацию проекта на пилотном потоке, результатом проделанной работы стали рост производства продукции на человека в среднем на 53%, а также сокращение времени протекания процессов и объемов незавершенного производства на треть.
«Их совокупный экономический эффект превысил 7,5 млрд рублей — это половина от общего результата всех участников федпроекта», — добавила Багреева.
Среди малых и средних предприятий, участвующих в проекте по повышению производительности труда, около 65% представляют обрабатывающую промышленность, 12% — торговлю, 5% — туризм и столько же — строительство.
Критериям участия в проекте соответствуют не все московские субъекты МСП, для таких предпринимателей Москва запустила дополнительные образовательные программы по внедрению бережливых технологий и повышению производительности труда: базовую «Свое дело: новый уровень» и углубленную «Свое дело: новый уровень ПРО». В настоящее время в них участвует почти 600 предпринимателей.
Напомним, что проект по повышению производительности труда реализуется в Москве с 2022 года за счет средств городского бюджета. Как ранее сообщил столичный мэр Сергей Собянин, участниками проекта уже стали 535 столичных предприятий.
Больше информации о реализации федпроекта «Производительность труда» и экономике столицы в целом можно найти в канале городского Комплекса экономической политики в мессенджере MAX.