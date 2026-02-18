Багреева: около 60% участников федпроекта в Москве — малый и средний бизнес

Также заммэра сообщила, что из 311 малых и средних предприятий уже завершили реализацию проекта на пилотном потоке, результатом проделанной работы стали рост производства продукции на человека в среднем на 53%, а также сокращение времени протекания процессов и объемов незавершенного производства на треть.