В Башкирии задержали министра культуры Амину Шафикову

По имеющейся информации, сейчас с чиновницей проводятся следственные действия. Ей могут инкриминировать превышение должностных полномочий. Официальные подробности и комментарии правоохранительных органов на момент публикации уточняются.
Ранее на Кубани задержали краевого министра по ГО и ЧС Сергея Штрикова. По версии следствия, во время проведения аукциона по закупке модульных зданий для пожарных депо в регионе, он предпринимал действия по продвижению конкретной фирмы.
